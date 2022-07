Elon Musk e Papa Francesco: durante l'incontro si è parlato di tecnologia e natalità

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine qualche ora fa, Elon Musk ha incontrato Papa Francesco in Vaticano durante la sua permanenza nella nostra Capitale. Il Sole 24 Ore ha pubblicato alcuni retroscena e dettagli interessanti sull’incontro.

A quanto pare, infatti, Musk (che era accompagnato da quattro dei suoi sette figli) ha parlato col Pontefice dei progressi tecnologici e di come la tecnologia possa essere messa al servizio dell’umanità. Il CEO di SpaceX e Tesla ed il Pontefice però hanno anche discusso del crollo della natalità, soprattutto nei paesi più avanzati. Quest’ultimo tema lega i due, e proprio qualche settimana fa Musk aveva commentato la denatalità in Italia attraverso un tweet in cui affermava senza mezzi termini che qualora la situazione non dovesse cambiare, in futuro potrebbero non esserci più italiani. Anche Papa Francesco di recente si era soffermato sul tema, che rappresenta uno dei problemi più importanti del nostro millennio.

Sempre nella giornata di ieri, Elon Musk si è trattenuto anche a Venezia: su Twitter aveva pubblicato una fotografia con una donna giovane, condita da un generico “luogo di grandi ricordi”.

L’arrivo del sudafricano nel nostro paese era stato preannunciato dal bot Twitter che segue gli spostamenti del jet privato di Musk.