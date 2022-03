Elon Musk papà per la settima volta: il nome della bimba è tutto da decifrare

Ricordate quando, qualche anno fa, su queste pagine abbiamo cercato di decifrare il nome del figlio di Elon Musk e Grimes? Ebbene, siamo costretti a farlo di nuovo perchè la famiglia Musk si è allargata ulteriormente, con il settimo figlio.

A svelarlo è stata l’ex compagna del CEO di SpaceX e Tesla, che nel corso dell’intervista per Vanity Fair in cui ha parlato di Elon Musk, ha annunciato che la coppia ha avuto una bimba, nata lo scorso dicembre tramite maternità surrogata.

Il nome della bimba è Exa Dark Sidæreal, detta Y. Il nome? Questa volta c’è poco da interpretare perchè la mamma l’ha spiegato:

Exa sta per exaFLOPS

Dark si riferisce all’ignoto

Sidæreal, invece, si riferisce all’elfo Galadriel de Il Signore degli anelli, il personaggio preferito di Grimes.

Insomma, ancora una volta l’ex coppia è destinata a far parlare di se. Sulla relazione ormai terminata con l’imprenditore sudafricano, Grimes ha svelato che “abbiamo sempre voluto tre o quattro figli. Non esiste una parola per definire il rapporto con Elon. Diciamo fidanzati, ma siamo liberi. Viviamo in case separate, ognuno fa le sue cose e ci vediamo di continuo. Non mi aspetto che la gente capisca”. Proprio queste ultime affermazioni vanno in controtendenza rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane, quando vari giornali di gossip volevano Musk e Grimes lontani.