Elon Musk paparazzato insieme alla nuova fidanzata: è una giovane attrice

Dopo il termine della storia tra Elon Musk e Grimes, da cui ha avuto un figlio, il CEO di Tesla e SpaceX è stato "paparazzato" dall'Hollywood Life insieme ad un'altra giovane donna.

Secondo quanto riferito dal giornale, infatti, Natasha Bassett sarebbe stata fotografata mentre lasciava il jet di Musk.

Natasha Bassett è una giovane attrice australiana, che è entrata a far parte del nuovo film di Baz Luhrmann, Elvis, che racconta la storia di Elvis Presley e vede tra i protagonisti anche Tom Hanks ed Austin Butler. La giovane 27enne ha anche interpretato il ruolo di Britney Spears nel biopic "Britney Even After".

Non è chiaro da quando i due si stiano frequentando, ma la notizia è rapidamente stata ripresa anche dalle testate che si occupano di tecnologia, vito che Elon Musk è uno dei volti più noti del settore. La relazione con Grimes a quanto pare si sarebbe conclusa già da qualche mese, a poco più di un anno di distanza dalla nascita del nuovo figlio di Elon Musk di cui abbiamo discusso su queste pagine analizzando il significato del nome "X Æ A-12".

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia secondo cui Elon Musk avrebbe donato oltre 5 miliardi di Dollari in beneficenza lo scorso Novembre.