Elon Musk paragona le macchine volanti alla ghigliottina: "ci taglieranno la testa"

Elon Musk non sembra essere un grande fan delle macchine volanti, e probabilmente anche per questo motivo si spiega la decisione di puntare su Boring Company, la compagnia che come annunciato dallo stesso CEO di Tesla e SpaceX, ci permetterà di viaggiare ad 1 Dollaro anche per tratte lunghe.

Intervistato di recente da alcuni giornali, Musk ha affrontato il tema relativo alle macchine volanti che, senza troppi giri di parole, ha definito "uno schifo", sollevando anche qualche perplessità sulla sicurezza degli utenti.

Il CEO sudamericano ha paragonato i velivoli alla ghigliottina, in quanto convinto che potrebbero tagliare la testa alle persone.

"Ci saranno milioni di queste cose che voleranno dappertutto e, inevitabilmente, qualcuno che non la utilizzerà nel modo corretto, ghigliottinando qualcuno" ha affermato Musk, che non ha utilizzato troppi giri di parole per descrivere i possibili pericoli.

Quella che inizialmente sembrava essere una delle tante battute di Musk, alla fine si è trasformata in una dichiarazione seria: l'amministratore delegato di SpaceX, Tesla e Boring Company è sembrato essere davvero molto preoccupato per questo possibile problema, e si è posto la questione della sicurezza delle macchine volanti.

E' chiaro però almeno allo stato attuale siamo ancora lontani dal poter vedere questo tipo di vetture in giro.