Elon Musk parla del robot di Tesla basato sull'IA: 'farò in modo che sia sicuro'

Qualche settimana fa Tesla ha svelato il robot umanoide Tesla Bot, tra lo stupore generale del pubblico visto che una mossa del genere non era attesa. L'amministratore delegato sudafricano ha risposto ad una serie di domande sul progetto attraverso il proprio account ufficiale Twitter, dando degli interessanti spunti di discussione.

Un utente, nello specifico, ha posto a Musk qualche domande sull'intelligenza artificiale ed il Tesla Bot, evidentemente riferendosi alle precedenti dichiarazioni dello stesso CEO che aveva parlato della pericolosità dell'IA per l'umanità. Il capo di SpaceX, ha risposto che "i robot stanno arrivando comunque, come mostrano i video di Boston Dynamics. Non sono in grado di garantire che i robot realizzati da altre aziende siano sicuri, ma farò del mio meglio per fare in modo che quelli prodotti da Tesla lo siano".

Proprio qualche giorno fa Boston Dynamics ha pubblicato un nuovo video in cui ha mostrato le esilaranti cadute dei suoi robot, che in precedenza erano stati inquadrati mentre effettuavano acrobazie.

In molti però hanno avanzato qualche dubbio sul progetto Tesla Bot: secondo alcuni infatti si tratterebbe si un semplice annuncio per distogliere l'attenzione dai problemi della casa automobilistica, mentre altri non vedono l'ora di vederlo all'opera. Anche in precedenza però Musk aveva mostrato interesse nei confronti di questo mondo ed aveva accolto positivamente i video di Boston Dynamics.