Elon Musk, patrimonio ancora in calo: Jeff Bezos pronto al sorpasso?

Lo scorso anno, Elon Musk ha perso lo scettro di uomo più ricco del mondo ai danni di Bernard Arnault, il proprietario del colosso francese della moda. Con l’inizio del 2023 la situazione però non sembra in miglioramento, come rilevato dall’ultimo aggiornamento del Bloomberg Billionaires Index.

Nella classifica aggiornata al 14 Gennaio 2023, il CEO di Twitter e SpaceX è ancora al secondo posto, dietro ad Arnault che comanda con una ricchezza nominale di 186 miliardi di Dollari, in crescita di 2,41 miliardi di Dollari rispetto alla rilevazione precedente.

Il patrimonio di Elon Musk è invece in calo: su base annuale Musk ha perso la bellezza di 5,36 miliardi di Dollari, mentre rispetto al precedente aggiornamento il calo è stato di 737 milioni di Dollari e nel momento in cui stiamo scrivendo la ricchezza del sudafricano è di 132 miliardi di Dollari. Proprio nella settimana,Elon Musk è entrato nel Guinness dei Primati in quanto secondo il rapporto di Fortune ha perso 182 miliardi di dollari da novembre 2021.

Questo calo di ricchezza da parte di Musk sta assottigliando la differenza con il patrimonio di Jeff Bezos, che è terzo a quota 121 miliardi di Dollari. L’ex CEO di Amazon però deve guardarsi da Gutam Adani, per cui è rilevato un patrimonio di 121 miliardi di Dollari.