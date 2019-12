Elon Musk pensa all'idea di inviare un Cybertruck nello spazio

In molti ricorderanno l'invio della Tesla nello spazio per inaugurare il primo carico del Falcon Heavy, il più potente razzo di SpaceX. Elon Musk vorrebbe riprovarci e questa volta con l'ultima creazione della sua azienda, il Cybertruck.

Martedì, infatti, un utente di Twitter ha condiviso un'animazione di un razzo SpaceX che lanciava una di queste chiacchieratissime auto nello spazio (così come potrete osservare dal tweet allegato in calce all'articolo). L'utente, citando Musk, scrive: "Cybertruck sarà il prossimo carico del Falcon Heavy?", ricevendo una risposta immediata del miliardario: "Forse su Starship? Ha sicuramente la capacità di carico necessaria."

Starship, così come abbiamo ampiamente scritto sulle nostre pagine, sarà la nave spaziale di SpaceX, che la compagnia utilizzerà per andare sulla Luna e, successivamente, anche su Marte (potrà ospitare un gran numero di passeggeri, fino a 100).



SpaceX, tuttavia, sta attualmente lavorando sulla sua nave spaziale e un lancio inaugurale dovrebbe arrivare nel 2020. Tesla, invece, dovrebbe iniziare la produzione del Cybertruck nel 2021, e nello spazio, quindi, sarà lanciato un prototipo del veicolo, non quello vero.



Un'impresa che potrebbe portare tantissima altra visibilità al pick-up e far aumentare anche il numero dei preorder. Sicuramente un'idea che potrebbe essere presa in seria considerazione da Elon Musk.