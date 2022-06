Elon Musk pensiona lo smart working: 'non è più accettabile, si ritorni in ufficio'

Lo smart working è entrato nelle case di milioni di persone a livello mondiale in concomitanza con la pandemia di Covid19. Con le restrizioni che ormai sono state quasi abbandonate ovunque, è tempo di abbandonare anche il lavoro a distanza. Ne è convinto Elon Musk in una mail trapelata e pubblicata su Bloomberg.

In un messaggio inviato ai dirigenti Tesla, Musk ha spiegato senza mezzi termini che “lo smart working non più accettabile”. Il CEO del produttore di veicoli elettrici infatti ha spiegato che i dipendenti devono trascorrere un minimo di 40 ore settimanali in ufficio, altrimenti “lasciate Tesla”. Il motivo? Vuole che gli uffici tornino ad essere uffici e non che esistano “filiali remote” del produttore.

Lo screenshot dell’email è stato pubblicato su Twitter dove è stato posto all’attenzione di Elon Musk, che però non ha negato l’autenticità ed ha scritto che chiunque non sia d’accordo con la politica di un ufficio “dovrebbe pretendere di lavorare da qualche altra parte”.

Musk però nella mail non si dice totalmente contrario allo smart working ed anzi ha aggiunto che sarebbe disposto a prenderlo nuovamente in considerazione in alcune circostanze “eccezionali”. “Più sei anziano, più visibile deve essere la tua presenza”, ha scritto. “Certamente ci sono aziende che non lo richiedono, ma quando è stata l’ultima volta che hanno spedito un nuovo fantastico prodotto? È passato un po ‘di tempo” continua la mail.

