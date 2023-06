Elon Musk - Pentagono, accordo per tenere attivo Starlink in Ucraina

Come noto, Elon Musk ha attivato Starlink in Ucraina nelle ore successive all’inizio dell’invasione, ed il servizio di internet satellitare si è rivelato fondamentale per lo scambio d’informazioni da parte dei militari. Tuttavia, di recente Musk ha avanzato perplessità sulla possibilità di tenerlo attivo a causa dei costi elevati.

A quanto pare, l’imprenditore sudafricano è riuscito a strappare un contratto con il Pentagono che gli consentirà di tenere attiva la rete nella nazione europea.

L’agenzia di stampa Bloomberg riferisce che il Dipartimento della Difesa sta provvedendo ad acquistare i terminali che permettono la comunicazione via satellite attraverso la rete Starlink.

Da parte del Pentagono non sono arrivate conferme esplicite, ma un portavoce ha spiegato che “continuiamo a lavorare con i partner globali per assicurarci che l’Ucraina abbia a disposizione le affidabili comunicazioni via satellite di cui ha bisogno”.

Secondo molti, gli acquisti dei terminali dovrebbero essere effettuati attraverso il programma di assistenza per l’Ucraina varato dal Congresso e fortemente voluto dal presidente Biden.

Di recente, Starlink ha lanciato il noleggio dei kit anche in Italia, ad un prezzo di 15 Euro al mese. Tale importo, spiega la società nelle note, viene addebitato mensilmente, e si aggiunge ai 50 Euro richiesti mensilmente perla connessione. L'acquisto in un'unica soluzione del kit prevede un esborso di 300 Euro, invece.