Elon Musk 'pentito' dell'acquisizione di Twitter: il CEO ancora incredulo

In attesa di scoprire cosa risponderà all'ultima stoccata di Bill Gates a Bezos e Musk sui viaggi su Marte, il nuovo CEO di Twitter continua ad affidare al social network dei cinguettii i suoi pensieri "a caldo", anche riferiti alla stessa piattaforma.

In particolare, questa volta Musk è intervenuto in risposta a un utente che, in un post, ammetteva di non riuscire ancora a credere che il patron di Tesla avesse seriamente acquisito Twitter.

La risposta del magnate sudafricano è stata dapprima un secco "neanch'io", seguito a stretto giro da una puntualizzazione: "fa schifo che abbia dovuto vendere così tante azioni di Tesla per farlo".

Primi mal di pancia per Musk? La situazione sicuramente non è idilliaca, visto che dopo la recente ondata di licenziamenti Twitter ha messo all'asta di tutto, incluse le insegne a LED.

Di certo le sue politiche della primissima ora hanno fatto discutere, tra cui quella di dare il via libera al ritorno di personalità come Trump e Kanye West, salvo poi escludere nuovamente quest'ultimo a stretto giro.

Gli utenti della piattaforma attendono soprattutto di scoprire come si evolverà la situazione nel breve e medio periodo, soprattutto alla luce dell'esito positivo del sondaggio sulle dimissioni di Musk da CEO di Twitter, che non ha lasciato particolari margini all'interpretazione.