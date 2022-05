Elon Musk perde 10 miliardi di Dollari in un solo giorno e no, non c'entra Twitter

Lo scorso venerdì il patrimonio netto di Elon Musk è calato di 10 miliardi di Dollari e, sebbene l’affare con Twitter sia ancora in corso, questo crollo non è in alcun modo legato al social network di microblogging.

Il fondatore e CEO di Tesla infatti ha perso 10 miliardi di Dollari dopo la notizia riportata dall’Insider secondo cui SpaceX avrebbe pagato un’assistente di volo 250mila Dollari per risolvere una controversia riguardante una cattiva condotta di Musk risalente al 2018. Il miliardario sudafricano ha però negato l’affermazione ma ciò non ha impedito al titolo di Tesla di perdere ingenti somme di denaro in borsa, con un -6,4% che ha impattato in maniera importante gli investitori.

Giovedì scorso il patrimonio di Musk era di 212 miliardi di Dollari ma dopo il calo delle azioni Tesla è sceso a circa 201 miliardi di Dollari. Secondo le stime di Bloomberg, da inizio anno Musk è più povero di oltre 69 miliardi di Dollari, il tutto a causa delle azioni di Tesla e la svalutazione del mercato azionario globale che ha avvertito l’impatto della guerra in Ucraina.

Sempre a proposito dello stop dell’affare Twitter, secondo un conteggio effettuato di recente più del 23% dei follower di Elon Musk su Twitter sarebbero spam o fake.