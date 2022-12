Elon Musk perde il titolo di uomo più ricco del mondo: scalzato da Bernard Arnault

Questa volta il sorpasso sembra essere più marcato: Elon Musk non è più l’uomo più ricco del mondo, secondo la classifica di Bloomberg. Il CEO di Twitter e Tesla infatti è stato nuovamente superato da Bernard Arnault, che si è preso lo scettro.

L’ultimo aggiornamento del Bloomberg Billionaires Index, di oggi 14 Dicembre 2022, mostra un calo di 3,95 miliardi di Dollari per il patrimonio netto di Elon Musk che con i suoi 164 miliardi di Dollari cala in seconda posizione, comunque di molto distanziato dall’indiano Gautam Adani che è fermo a 125 miliardi di Dollari.

Il primo posto è del patron del gruppo LHVM, la multinazionale di Parigi proprietaria di alcuni dei più importanti marchi del settore dell’alta moda, tra cui Christian Dior, Bulgari, Louis Vuitton, Céline, Fendi e Kenzo. La ricchezza di Bernard Arnault è cresciuta di 4,13 miliardi di Dollari rispetto all’ultima rilevazione ed ora è pari a 171 miliardi di Dollari.

Su base annua, invece, il patrimonio di Musk è calato di 107 miliardi di Dollari probabilmente per l’acquisto di Twitter ma anche per il calo registrato dal titolo Tesla in borsa.

Quarto posto per Jeff Bezos, a quota 116 miliardi di Dollari: il fondatore di Amazon precede Bill Gates. Scivola in 25esima posizione Mark Zuckerberg dopo il disastroso 2022 di Meta.