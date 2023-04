Elon Musk ha perso 10 miliardi di Dollari in un giorno: colpa di SpaceX, Tesla e Twitter

Un’altra tempesta perfetta si è abbattuta su Elon Musk nella giornata di ieri, giovedì 20 Aprile 2023. Come rilevato dal Bloomberg Billionaires index, il patrimonio netto del miliardario sudafricano è sceso di oltre 10 miliardi di Dollari in meno di 24 ore.

Nella fattispecie, la ricchezza nominale del numero uno di SpaceX, Tesla e Twitter è calata di 12,6 miliardi di Dollari a 164 miliardi.

La colpa, se così si può dire, è stata di tutte le compagnie controllate dall’imprenditore.

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, nella giornata di ieri SpaceX ha lanciato Starship ma il razzo è esploso poco dopo il decollo. La notizia per molti è vista come un fallimento, ma la stessa compagnia aerospaziale ha subito sottolineato che non è da interpretare in questo modo dal momento che ha permesso agli ingegneri di capire di più in vista del suo utilizzo per i viaggi aerospaziali.

A ciò si è aggiunto anche l’andamento del titolo Tesla legato alla pubblicazione dei risultati trimestrali: il produttore di veicoli elettrici ha riportato un calo del profitto del 24% su base annua, e la notizia non è stata accolta positivamente dagli investitori. Nella giornata di ieri il prezzo delle azioni di Tesla ha chiuso al ribasso del 9,8% a 162,99 Dollari.

A condire una giornata non proprio positiva per Musk ci ha pensato anche la rimozione delle spunte blu legacy da Twitter, che ha gettato ulteriormente nel caos il social network.