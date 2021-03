Elon Musk ha perso 11 miliardi di Dollari in un giorno: crolla il patrimonio

Giovedì da dimenticare per Elon Musk. L'imprenditore sudafricano ed amministratore delegato di Tesla, infatti, nella giornata di ieri ha perso 11 miliardi di Dollari di ricchezza a causa di un calo riportato dal titolo di Tesla.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio netto di Elon Musk è ora di 169 miliardi di Dollari, una cifra che lo rende il secondo uomo più ricco al mondo dietro Jeff Bezos di Amazon che ha una ricchezza di 178 miliardi di Dollari.

In generale, però, la giornata di ieri è stata negativa per tutti i titoli tecnologici statunitensi, che sono stati sotto pressione a causa di un aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi. Basti pensare che anche Apple ha perso il 3,4%, mentre Microsoft ha fatto registrare un -2,7% e Tesla, appunto, il 6,9%. Dal momento che il patrimonio di Musk è composto principalmente da titoli delle sue società, non sorprende questo calo della ricchezza: qualche settimana fa aveva riportato un calo della ricchezza di 15 miliardi di Dollari.

Nel frattempo, continua l'asta per l'NFT della canzone di Elon Musk che ha sfondato quota 1 milione di Dollari. Anche il papà di SpaceX ha infatti deciso di prendere parte alla moda del momento, vendendo la proprietà di una traccia audio.