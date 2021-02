Elon Musk ha perso 15 miliardi di Dollari in un giorno: ecco cosa è successo

Secondo quanto riportato da Bloomberg, nelle ultime 24 ore il patrimonio netto di Elon Musk è crollato di 15 miliardi di Dollari a causa del calo registrato dalle azioni di Tesla, che nella giornata di ieri hanno perso il 9% in borsa. Questo calo ha fatto scivolare nuovamente il sudafricano nella classifica complessiva.

Nel Bloomberg Billionaires Index aggiornato al 23 Febbraio, come uomo più ricco del mondo troviamo Jeff Bezos, con un patrimonio netto di 186 miliardi di Dollari, comunque in calo di 3,73 miliardi di Dollari rispetto alla precedente rilevazione, mentre Bill Gates è terzo con una ricchezza nominale di 135 miliardi di Dollari. Mark Zuckerberg di Facebook, invece, è quinto con 98,9 miliardi di Dollari di patrimonio, seguito da Larry Page di Google a quota 94,9 miliardi di Dollari.

Le ragioni che si celano dietro il calo del titolo Tesla non sono note, ma hanno influito in maniera importante sul patrimonio netto di Elon Musk, che detiene un pacchetto importante di azioni. L'analista Peter Schiff, sul proprio account ufficiale Twitter ha evidenziato che "due settimane dopo che Elon Musk ha annunciato di aver speso 1,5 miliardi di Dollari degli azionisti acquistando Bitcoin, il titolo di Tesla è precipitato del 20% in borsa, dal suo massimo storico registrato il 25 gennaio e del 16% da quando ha rivelato l'acquisto di Bitcoin. Probabilmente non faranno lo stesso gli altri amministratori delegati".