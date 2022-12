Elon Musk ha perso il titolo di uomo più ricco del mondo, ma l'ha già riguadagnato

Nel bel mezzo del caos Twitter, Elon Musk si è visto superare nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Tuttavia, l'imprenditore non ha impiegato molto per riguadagnare il primo posto, quindi si è trattato di una sorta di "cambio al vertice lampo".

A tal proposito, come riportato da SlashGear e Forbes, nel corso della giornata del 7 dicembre 2022 Musk si è visto superare per un breve lasso di tempo dal miliardario Bernard Arnault, fondatore, Chairman e CEO di LVMH. Si fa riferimento al colosso francese che controlla buona parte dei mercati relativi a moda e lusso.

È tuttavia stata una questione di un paio d'ore, in quanto poi Musk è tornato a rappresentare l'uomo più ricco del mondo. Tuttavia, la rapida "incursione" del miliardario francese ha acceso ulteriormente i riflettori sul 73enne Arnauld e sulla sua società di beni di lusso LVMH. Per chi non lo sapesse, si tratta di una realtà dietro a grandi marchi come Christian Dior, Givenchy e Louis Vuitton.

Ricordiamo che Musk è riuscito a superare Bezos (attualmente il quarto uomo più ricco al mondo con 111,7 miliardi di dollari) a settembre 2021 e sta adesso "lottando" con Arnault per il primo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Attualmente Musk ha un patrimonio che si aggira attorno a 184,9 miliardi di dollari, mentre Arnault è leggermente più indietro con 184,7 miliardi di dollari. Potrebbero esserci altre "incursioni" nel breve periodo, ma non ci è dato sapere quando. In ogni caso, in mezzo ai nomi citati, al terzo posto, c'è il miliardario indiano Gautam Adani (con 134,8 miliardi di dollari).

Va detto che la "scalata" di Musk è stata impressionante nel corso degli ultimi anni, considerando che a marzo 2020 si faceva riferimento a 24,6 miliardi di dollari. A settembre 2020 invece si parlava già di oltre 100 miliardi di dollari, arrivando persino a superare i 300 miliardi di dollari a novembre 2021 grazie alle azioni Tesla.