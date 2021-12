Elon Musk è la persona dell'anno del TIME: 'influenza unica sulla Terra e non solo'

Come da protocollo in questo periodo dell'anno, l'autorevole rivista TIME ha annunciato la persona dell'anno che in questo 2021 va di apri passo con il mondo della tecnologia e dello spazio. Il magazine ha infatti scelto Elon Musk come persona più importante dell'anno che si sta per concludere.

Nel reveal ufficiale, che accompagna la pubblicazione dell'iconica copertina, il TIME spiega che "pochi individui hanno avuto più influenza di Elon Musk sulla vita sulla Terra ed al di fuori della Terra".

Viene infatti spiegato che nel 2021 Elon Musk è diventato l'uomo più ricco del mondo, superando Jeff Bezos, ma rappresenta anche "l'esempio più ricco di un enorme cambiamento nella nostra società. Quest'uomo aspira a salvare il nostro pianeta ed a procurarcene uno nuovo da abitare: pagliaccio, genio, visionario, showman, è una versione ibrida di Thomas Edison, PT Barnum, Andrew Carnegie ed il dottor Manhattan di Watchman".

Il TIME elenca anche i numerosi successi che ha ottenuto a livello imprenditoriale: SpaceX ha scavalcato Boeing ed è in prima linea nel mercato spaziale americano. Tesla controlla due terzi del mercato dei veicoli elettrici ed ha un valore da 1 trilione di Dollari.

Dopo questo riconoscimento, tweet di qualche giorno fa di Elon Musk assume un'importanza diversa da quella che abbiamo ipotizzato.



L'intervista del TIME ad Elon Musk può essere letta direttamente sul sito ufficiale.