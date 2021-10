Elon Musk potrebbe diventare la prima persona con un patrimonio da 300 miliardi

Della crescita del patrimonio di Elon Musk abbiamo a lungo parlato su queste pagine dopo l'aumento di 36 miliardi di Dollari di ieri. Tuttavia, secondo alcuni analisti la ricchezza del CEO di Tesla e SpaceX potrebbe aumentare ulteriormente, rendendolo la persona più ricca di sempre.

Secondo quanto riportato dall'Insider, Elon Musk potrebbe presto diventare la prima persona in assoluto a raggiungere un patrimonio netto di 300 miliardi di Dollari, e non manca tanto visto che attualmente è a quota 287 miliardi di Dollari, vale a dire 91 miliardi di Dollari in più rispetto all'ex CEO e fondatore di Amazon Jeff Bezos.

A contribuire a questo rally ci ha pensato l'andamento del titolo di Tesla, che dalla giornata di lunedì sta registrando una crescita importante, e visto che il portafoglio personale di Musk è costituito principalmente da azioni Tesla è facile giustificare questo incremento del patrimonio.

Per fare un raffronto, il patrimonio netto di Musk è ora superiore alla capitalizzazione di mercato di Toyota, pari a 284 miliardi di Dollari. Dall'inizio dell'anno le azioni di Tesla in borsa hanno registrato una crescita del 40%, il che ha permesso all'amministratore delegato di superare e poi staccare Jeff Bezos.

Qualche settimana fa, Elon Musk aveva preso in giro Jeff Bezos per il sorpasso avvenuto nel Bloomberg Billionaires Index.