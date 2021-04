Elon Musk porterà un Dogecoin sulla Luna, letteralmente, tramite SpaceX

L'amore di Elon Musk per la criptovaluta Dogecoin è noto da tempo, ed il CEO di SpaceX e Tesla non si lascia sfuggire l'occasione per dimostrarlo, In una serie di tweet inviati quest'oggi, il sudafricano ha fatto un annuncio particolare.

Musk, infatti, in un tweet che proponiamo in calce ha annunciato che "SpaceX porterà letteralmente un Dogecoin sulla Luna". Poco dopo ha pubblicato anche un simpatico fotomontaggio in cui si vede il cane che dà il nome alla criptovaluta piantare una bandiera con su il logo della moneta virtuale sul nostro satellite.

Nelle passate settimane Musk ha spinto in maniera importante il Dogecoin al punto che l'ha etichettata come una delle possibili monete del futuro del nostro pianeta.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la criptovaluta ha guadagnato il 26,51% rispetto alla giornata di ieri, e viene venduta a 0,06637 Dollari, mentre su base settimanale la crescita è del 30,67%.

Resta invece stabile il Bitcoin, che ora viene venduto a 58.818,67 Dollari, mentre Ethereum continua con la sua crescita ed ora è a 1.926,93 Dollari. La scorsa settimana Tesla ha annunciato che le vetture si possono acquistare in Bitcoin, ma contrariamente a quanto sperato il valore della criptovaluta più importante al mondo non è cresciuto di molto.