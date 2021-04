Elon Musk porterà l'uomo nuovamente sulla Luna: SpaceX produrrà il lander!

Arriva così, in un tranquillo venerdì sera, la notizia "bomba" per il mondo spaziale: dietro al ritorno dell'essere umano sulla Luna ci saranno Elon Musk e soci.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Washington Post e The Verge, SpaceX è riuscita a vincere la "gara" della NASA per realizzare il lander che porterà prossimamente gli astronauti dell'Agenzia Spaziale sulla Luna. L'azienda di Elon Musk è riuscita ad avere la meglio su Blue Origin, società di Jeff Bezos, CEO di Amazon.

In ogni caso, attualmente in realtà non è ancora arrivata l'ufficialità dalle parti coinvolte (dovrebbe arrivare alle ore 22:00 circa italiane), ma i media americani si dicono sicuri della vittoria di SpaceX e citano documenti provenienti da fonti autorevoli. Insomma, dopo essersi dichiarato "Imperatore di Marte", ora Musk ha un altro motivo per festeggiare (chissà se, a questo punto, si inventerà anche qualche altro nome, considerando che recentemente si è anche "proclamato" Technoking di Tesla).

Per quel che riguarda la "portata" del contratto, in ballo ci sono 2,9 miliardi di dollari. La NASA aveva varie possibilità, compresa quella di scegliere due aziende per la realizzazione del lander, ma alla fine ha scelto di affidarsi unicamente a SpaceX, dimostrando piena fiducia nelle capacità di Musk e soci.

Ricordiamo che il programma Artemis prevede di riportare l'essere umano sulla Luna entro il 2024.