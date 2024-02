Elon Musk Premio Nobel per la pace: la proposta di un parlamentare norvegese

Il parlamentare norvegese Marius Nilsen ritiene che Elon Musk debba vincere il Premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi nel proteggere la libertà di parla, probabilmente riferendosi alle politiche messe in campo sul social network X.

Nilsen ha elogiato Elon Musk per la sua “irremovibile difesa del dialogo, della sua libertà di parola e per aver consentito alle persone di esprimere le proprie opinioni” in un “mondo sempre più polarizzato”.

Ovviamente non è questo l’unico motivo per cui il parlamentare ritiene che Musk debba essere premiato con il Nobel. In alcune dichiarazioni infatti ha anche sottolineato come le aziende di Musk abbiano "aumentato la conoscenza sia della Terra che dello spazio, oltre a consentire la comunicazione e la connettività a livello globale", il che "ha contribuito a rendere il mondo un luogo più connesso e più sicuro".

Nilsen ha anche citato l’utilizzo di Starlink da parte dell’esercito Ucraino subito dopo l’invasione dell’esercito russo, il che ha consentito ai militari di scambiare informazioni fondamentali. Proprio qualche giorno fa, il Governo ucraino ha confermato che anche i russi si stanno servendo di Starlink e SpaceX è al lavoro per evitare che ciò possa accadere.

Elon Musk non ha risposto alla richiesta di commento arrivata dal Business Insider.