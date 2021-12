Elon Musk si prende gioco di Apple e annuncia il fischietto Tesla da 50 Dollari

A margine dell'evento Apple Unleashed dello scorso 18 ottobre, quando la casa di Cupertino ha annunciato i nuovi Macbook Pro, è stato mostrato un particolare panno di Apple dal costo di 25 Dollari. L'oggetto ha suscitato l'ilarità degli appassionati di tecnologia, ma è andato sold-out non appena è stato messo in vendita.

Tra le numerose repliche all'annuncio del panno di Apple vi è stata anche quella di Elon Musk, che ha ironizzato sul prodotto rispondendo ad un tweet del CEO di Cupertino Tim Cook. Ora, però, lo scherzo di Musk sembra essersi spostato su un altro livello: Tesla ha infatti annunciato il suo "Cyberwhistle", un gadget disponibile al "modico" prezzo di 50 Dollari.

L'oggetto è un fischietto ed è stato annunciato su Twitter dallo stesso Elon Musk, invitando i suoi fan a "lanciare fischi a Tesla". Il gadget è inoltre ispirato al design del Tesla Cybertruck, la cui data di uscita sul mercato invece continua ad allontanarsi nel tempo.

L'annuncio di Musk riprende e critica ancora una volta il panno di Apple, dicendo "Non buttare i tuoi soldi su quello stupido panno di Apple, al suo posto compra il nostro fischietto!". La pagina del prodotto sul sito web di Tesla, invece, ne dà una descrizione più completa, e recita: "Ispirato dal Cybertruck, il Cyberwhistle è un gadget collezionabile in edizione limitata fatto di acciaio inossidabile con delle finiture lucide. Il fischietto include un laccetto integrato per maggiore versatilità".

Il Cyberwhistle è disponibile sul sito web di Tesla a 50 Dollari, e non ci sono notizie circa la data di consegna a chi deciderà di comprarlo: l'unica speranza è che arrivi prima di Tesla Cybertruck, che è stato ulteriormente rimandato ad una finestra di lancio tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.