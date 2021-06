Elon Musk prende in giro Anonymous dopo il video sulle criptovalute

Nel fine settimane abbiamo riportatola notizia relativa al video avvertimento di Anonymous indirizzato ad Elon Musk, in cui il gruppo di hacktivisti ha invitato il CEO di Tesla a smettere di influenzare il mercato delle criptovalute con i suoi tweet. L'imprenditore sudafricano, però, non sembra avere paura di loro.

Musk infatti ha scelto infatti la via dell'ironia per rispondere ad Anonymous, in un video satirico denominato "Anonymous Part II" commentato dal fondatore di Tesla e dall'account "Not Financial Advice" in cui la voce dell'uomo mascherato si rivela essere Gordon Johnson, CEO e fondatore di GLJ Research.

Gordon Johnson è stato uno dei più grandi critici di Musk ed ha sostenuto a più riprese che a Wall Street la quotazione di Tesla sia stata sopravvalutata. "No, caro Gordon Johnson, la persona che si sbaglia da anni su Tesla da anni sei tu" afferma una seconda voce.

Attraverso questo video, Musk ed i suoi sostenitori rilanciano il messaggio secondo cui il video di Anonymous sia stato realizzato da venditori allo scoperto che cercavano di speculare su Tesla.

Nonostante siano passati diversi giorni dalla pubblicazione del filmato di Anonymous, non tutti sono concordi sul fatto che dietro la clip ci sia davvero il gruppo di hacktivisti, ed in molti credono che sia stato prodotto da un gruppo di investitori arrabbiati.