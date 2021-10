Elon Musk prende ancora in giro Jeff Bezos per avere meno soldi di lui

Da qualche settimana, Elon Musk è nuovamente l'uomo più ricco del mondo, a discapito di Jeff Bezos che è scivolato in seconda posizione. Il CEO di Tesla e SpaceX non perde occasione per prendersi gioco del "rivale", ed anche il suo ultimo tweet va in questa direzione.

Come mostriamo in calce, Musk ha risposto con una medaglia d'argento con su il numero due. L'ex CEO di Amazon infatti aveva pubblicato la foto di un giornale del 31 Marzo 1999, su cui campeggiava il titolo "AMAZON.BOMB", in riferimento ad un articolo critico nei confronti della sua idea di e-commerce.

Bezos ha condito la fotografica con la didascalia "ascolta e sii aperto, ma non permettere a nessuno di dirti chi sei. Questa era solo una delle tante storie che ci esponeva tutti i modi in cui avremmo fallito. Oggi Amazon è una delle aziende di maggior successo al mondo e ha rivoluzionato due settori completamente diversi".

A suscitare l'ilarità e l'interesse del pubblico però ci ha pensato la risposta di Musk, che senza troppi giri di parole ha pubblicato solo l'emoticon, ricevendo reazioni miste da parte dei suoi follower. Bezos, dal suo canto non ha controbattuto in alcun modo, ma sicuramente sarà infastidito da tale reazione del rivale.