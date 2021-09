Elon Musk prende in giro Jeff Bezos per la tecnologia dell'immortalità

Alcune indiscrezioni trapelate in rete riferiscono che il fondatore di Amazon e Blue Origin, Jeff Bezos, starebbe investendo milioni di Dollari in una misteriosa startup che è al lavoro sulla ricerca anti-invecchiamento. La notizia è arrivata anche alle orecchie di Elon Musk, che ha preso in giro il collega.

Nella giornata di ieri Musk, ovviamente attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha affermato che qualora la ricerca non dovesse dare i frutti sperati, Jeff Bezos "farà causa alla morte".

Il tweet è rapidamente diventato virale ed ha scatenato l'ilarità dei suoi follower, che hanno fatto battute sul progetto su cui sta investendo Bezos. La startup si chiama Altos Labs ed è alla ricerca di modi per bloccare o invertire l'invecchiamento delle cellule umane: attualmente i lavori sono nelle fasi iniziali e non sono chiari i possibili risvolti.

Non è la prima volta che Bezos e Musk di punzecchiano: qualche settimana fa Blue Origin aveva fatto causa alla NASA per la questione SpaceX, ma i due si stanno anche sfidando a suon di miliardi nella classifica dei paperoni del mondo. Di recente il patrimonio di Bezos ha superato i 200 miliardi di Dollari, ma la distanza da Musk si è via via assottigliata ed ora il CEO sudafricano ha un patrimonio netto stimato di 199 miliardi di Dollari.