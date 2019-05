Elon Musk prende in giro il lander lunare Blue Moon di Jeff Bezos

La scorsa notte l'amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, ha presentato Blue Moon, il lander lunare di Blue Origin che nel giro di qualche anno dovrebbe trasportare carichi scientifici ed astronauti sul satellite del nostro pianeta.

Immediata è arrivata, tramite il proprio account ufficiale Twitter, la reazione del principale concorrente Elon Musk, che insieme alla sua società spaziale SpaceX sta lavorando a progetti simili volti a trasportare gli umani nello spazio.

Musk, come vi mostriamo in calce, ha twittato un'immagine modificata del lander Blue Moon in cui sul lato della navicella è stata cambiata la scritta in "Blue Balls". Un chiaro tweet ironico per prendersi gioco dell'estetica del lander che nella parte centrale è caratterizzato da una capsula sferica.

L'amministratore delegato di Tesla è stato più volte criticato per i propri tweet, e di recente ha dovuto firmare un nuovo accordo con la SEC che prevede una revisione dei messaggi pubblici riguardanti informazioni sensibili sulla situazione economica di Tesla. E' chiaro però che questo messaggio non rientra in quest'ottica.

Il sudamericano già in passato ha a più riprese attaccato Blue Origin di Jeff Bezos, che rappresenta il competitor principale nel settore dei viaggi spaziali privati. Bezos inoltre lo scorso mese ha anche lanciato la sfida annunciando l'intenzione di lanciare più di 3.000 satelliti per fornire internet a comunità non servite o sottosviluppate".