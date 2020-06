Elon Musk si prende una pausa da Twitter: 'lo spengo per un pò'

Con un messaggio pubblicato nella notte, Elon Musk ha annunciato che si prenderà una pausa da Twitter. L'amministratore delegato di SpaceX, che nel fine settimana ha completato la storica missione verso l'ISS, non ha spiegato le ragioni e si è limitato ad un breve messaggio.

Come vi mostriamo in calce, Musk ha affermato senza mezzi termini che "sarò lontano da Twitter per un pò", e come nel suo stile non ha fornito alcuna indicazione su quanto durerà questa pausa. Il tweet ha rapidamente fatto il giro del mondo ed ha ottenuto oltre 368mila like e 29mila retweet, ma molti follower hanno ironizzato ed alcuni non l'hanno preso troppo sul serio, consci dell'amore che Musk ha sempre provato per Twitter, che gli è costato anche delle pesanti multe e denunce come quella da parte del sub inglese che aveva accusato di pedofilia.

Di recente Musk ha duramente criticato Facebook, con un tweet in cui, senza troppi giri di parole e rivolgendosi al capo della divisione intelligenza artificiale, ha affermato che "fa schifo".

Sempre tramite Twitter, ha annunciato la nascita del suo ultimo figlio, il cui nome ha scatenato un acceso dibattito sul web, al punto che alcuni si sono "divertiti" a decifrarlo, prima dei chiarimenti arrivati nel podcast di Joe Rogan.