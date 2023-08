Elon Musk si prende 'un pezzo di OpenAI': il dominio AI.com reindirizza a xAI

Vi ricordate del lancio della nuova azienda xAI di Elon Musk, avvenuto a luglio 2023? Ebbene, adesso quest'ultima dispone anche di un "pezzo di OpenAI", non nel senso dell'organizzazione di Sam Altman bensì di un dominio che precedentemente era legato a ChatGPT.

Più precisamente, come riportato anche da TechCrunch e Gizmodo, il dominio AI.com, che come ben potete immaginare ha anche un certo valore (visto che si fa riferimento alle lettere legate ad "Artificial Intelligence", ovvero "Intelligenza Artificiale"), sembra essere ora nelle mani di Elon Musk e soci, anziché in quelle di OpenAI.

Se infatti a febbraio 2023 AI.com reindirizzava all'interfaccia Web del chatbot ChatGPT (OpenAI in realtà non ha mai confermato ufficialmente di aver acquistato il dominio), adesso basta provare a inserire le fatidiche lettere nella barra degli URL del proprio browser di fiducia per venire reindirizzati a x.ai, il portale ufficiale della nuova azienda di Elon Musk. Insomma, sembra che l'acquisto del dominio legato al mondo dell'intelligenza artificiale sia l'ennesima trovata dell'imprenditore.

Si fa riferimento a un dominio dal valore stimato di milioni di dollari, quindi sembra proprio che Musk abbia deciso di non badare a spese anche in questo campo (anche se in realtà non è ben chiaro se sia stato lui stesso a effettuare l'acquisto e se qualcun altro che è riuscito ad appropriarsi del dominio abbia poi deciso di reindirizzare a xAI: visto il valore del tutto, però, non sono in pochi a pensare che si tratti direttamente di una mossa di Musk e soci).

Da notare per il resto il fatto che dall'annuncio di xAI, che ricordiamo essere una realtà che si prefigge l'obiettivo di "comprendere la vera natura dell'universo", questo è di fatto il primo "aggiornamento" ad attirare l'attenzione in merito all'attività dell'azienda.