Elon Musk preoccupato: aumentati gli attacchi russi contro Starlink in Ucraina

In un tweet pubblicato nella notte, Elon Musk ha ripreso un articolo di Reuters secondo cui la Russia negli ultimi giorni avrebbe aumentato gli attacchi informatici ai danni delle reti internet satellitari ancora attive in Ucraina.

Secondo l’agenzia di stampa commerciale, a fine febbraio il cyber esercito russo ha preso di mira la rete KA-SAT di Viasat. All’epoca sulla questione era intervenuto anche il Segretario di Stato Americano Anthony Blinken, il quale aveva spiegato che questo attacco aveva lo scopo di “interrompere il comando e il controllo ucraino durante l’invasione e quelle azioni hanno avuto ripercussioni su altri paesi europei”. Tale attacco ha avuto conseguenze immediate per gli utenti che si appoggiavano alla rete via internet in tutta Europa, ed in alcune circostanze è stata necessaria anche la sostituzione del modem.

A quanto pare, ad essere preso di mira è stato anche Starlink che Elon Musk ha attivato in Ucraina subito dopo l’invasione da parte della Russia. Il CEO sudafricano ha affermato che “finora Starlink ha resistito ai tentativi di hacking e jamming da parte della Russia, ma stanno aumentando i loro sforzi” evidentemente per sabotarlo.

Secondo le ultime indiscrezioni, SpaceX avrebbe ricevuto finanziamenti americani per attivare Starlink in Ucraina, dove si sta rivelando fondamentale per consentire ai soldati ucraini di comunicare.