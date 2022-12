Elon Musk si prepara a un'altra acquisizione nel mondo tech? Ecco chi trema

Non c'è troppo da stupirsi se, in seguito a quanto accaduto nell'ambito dell'acquisizione di Twitter, non esattamente tutti vedono di buon occhio le iniziative di Elon Musk. Ebbene, attualmente è in corso un dibattito in merito a una nuova potenziale acquisizione del CEO: sì, avete capito bene.

A lanciare l'indiscrezione, riportata anche da Gizchina e Teslarati, ci ha pensato nientemeno che lo stesso, sempre attivo, Musk, che come ben potete immaginare ha diffuso la sua potenziale idea mediante un tweet. A tal proposito, in seguito a una domanda di un utente abbonato a Twitter Blue (dunque la relativa spunta blu è legata alla sottoscrizione), il CEO ha spiegato di essere aperto all'idea di una potenziale acquisizione.

A cosa ha accennato l'utente coinvolto? Ebbene, quest'ultimo ha lasciato intendere che una potenziale acquisizione di Substack, piattaforma Web che permette di gestire blog e newsletter via e-mail a utenti indipendenti, potrebbe rendere questo tipo di servizio maggiormente integrato all'interno di Twitter. Le discussioni in merito a questa potenziale decisione non mancano, in quanto alcuni sostenitori di Musk hanno già fatto riferimento allo "scalzare i media mainstream" e aspetti simili, mettendo in luce la controversa natura della nuova idea. D'altronde, non è la prima volta che Musk punta il dito sui media.

Va detto, però, che un semplice tweet del CEO non significa che ci sarà effettivamente l'acquisizione, considerando anche il fatto che Musk è particolarmente attivo in questo periodo su Twitter. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere: nel frattempo, mentre il CEO allude a potenziali nuove acquisizioni, il periodo non è sicuramente dei più calmi per il social network dei cinguettii.