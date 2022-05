Elon Musk sarà il nuovo CEO di Twitter dopo l'acquisto, ma solo momentaneamente

Notizia bomba lanciata da David Faber alla CNBC. Secondo quanto riferito, Elon Musk dovrebbe diventare nuovo CEO di Twitter a seguito della finalizzazione dell’acquisto del social network per 44 miliardi di Dollari.

Il miliardario sudafricano però dovrebbe ricoprire il ruolo per alcuni mesi, prima di passare la mano a quello che poi diventerà a tutti gli effetti il CEO a tempo pieno del social network.

Un nuovo documento depositato alla SEC ha intanto svelato che Musk si è assicurato circa 7,14 miliardi di Dollari di impegni azionari da amici ed altri investitori per acquistare la piattaforma di microblogging. Tra coloro che hanno partecipato figura il fondatore di Oracle Larry Ellison, che ha investito anche in SpaceX in passato.

Sembra quindi destinato a terminare il mandato del CEO Parag Agrawal, che ha guidato l’azienda per pochi mesi dopo l’addio di Jack Dorsey. La notizia però era ampiamente nell’aria in quanto solitamente l’arrivo di un nuovo proprietario è accompagnato da cambiamenti a livello di leadership.

In una mail inviata ai dipendenti dopo l’annuncio dell’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, Agrawal aveva affermato che “una volta concluso l’accordo, non sappiamo quale direzione prenderà la piattaforma”. Dalle ultime indicazioni (e tweet) , però, è emerso che Elon Musk starebbe valutando un abbonamento per Twitter.