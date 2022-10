Elon Musk prepara la sfida a TikTok: parla del ritorno di Vine e chiede consigli a MrBeast

La rivoluzione Elon Musk su Twitter continua a far discutere. Nelle ultime ore, il nuovo proprietario e futuro CEO del social network ha lanciato un sondaggio sul proprio account, in cui fa riferimento ad un possibile ritorno di Vine.

Come noto, Twitter ha annunciato la chiusura di Vine nel 2016 a causa dello scarso riscontro ottenuto dall’applicazione, ma evidentemente alla luce del successo di TikTok e dei Reels di Instagram, il dirigente sudafricano intende riportare in auge l’app. Il formato infatti potrebbe risultare interessante per molti, e ciò è dimostrato anche dal numero di risposte affermative che ha ricevuto il sondaggio.

Tra coloro che hanno risposto figura anche lo youtuber MrBeast, a cui Musk ha chiesto consigli su una possibile nuova versione di Vine: “cosa potremmo fare per renderlo migliore di TikTok?” è la risposta del sudafricano.

Non si tratta però dell’unica novità che ha in serbo Musk: secondo quanto riportato da molti, la spunta blu di Twitter potrebbe diventare a pagamento e l’amministratore delegato avrebbe intenzione di addebitare un canone mensile da 19,99 Dollari sia a coloro che già hanno il profilo verificato che agli iscritti che vogliono ottenerlo.

Voi cosa ne pensate di questo possibile ritorno di Vine? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.