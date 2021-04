Elon Musk presenterà il Saturday Night Live: ci sarà anche Miley Cyrus!

In seguito alle ultime ottime notizie relative alla realizzazione del lander per tornare sulla Luna da parte della sua SpaceX, Elon Musk torna al centro dei riflettori. Questa volta non si guarda tuttavia allo Spazio, bensì al Saturday Night Live. Sì, avete capito bene.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmodo, nonché come ufficializzato tramite un apposito tweet, l'atipico imprenditore è pronto a "prendere le redini" della puntata dell'8 maggio 2021. Al suo fianco, ci sarà la nota cantante Miley Cyrus, che farà da ospite musicale. Un duo sicuramente atipico, che sta attirando particolarmente l'attenzione del pubblico.

Non sono in pochi coloro che si sono detti incuriositi dal fatto che Musk sia stato chiamato a presentare il programma, in quanto il CEO di SpaceX è noto per i suoi tweet divertenti, ma sostenere 90 minuti di uno show come il Saturday Night Live risulta un compito diverso. In ogni caso, Musk non è certamente una persona che si tira indietro e questa rappresenta l'ennesima "prova del nove" per l'atipico imprenditore.

Per il resto, si tratterà della prima volta di un importante imprenditore del mondo tech alla conduzione del Saturday Night Live. Infatti, in passato ci sono già state importanti figure del business, ma mai nessuno apparteneva a questo settore.