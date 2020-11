Elon Musk: 'probabilmente ho il Coronavirus, ma in forma lieve'

Qualche giorno fa abbiamo riportato su queste pagine della positività e negatività di Elon Musk al test per il Coronavirus, che aveva scatenato le polemiche dei social. Il CEO di Tesla però a quanto pare è realmente positivo al Covid-19, come confermato direttamente sul proprio account Twitter dove aveva messo in discussione la veridicità dei test.

Musk, in risposta ad un follower che gli chiedeva informazioni sul suo stato di salute, ha affermato che probabilmente ha contratto una forma lieve di Coronavirus, in quanto accusa sintomi come “un normale raffreddore, ma più dolorante e con mal di testa con tosse e starnuti”. E’ probabile che questo caso di sospetto Covid, in attesa della conferma ufficiale, gli impedirà di presenziare al lancio di SpaceX in programma oggi, 15 Novembre, quando la sua società lancerà nello spazio quattro astronauti della NASA.

La normativa sanitaria della NASA infatti vieta a qualsiasi sospetto paziente Covid-19 di partecipare a questi eventi.

Musk sempre venerdì aveva messo in dubbio la veridicità dei test che aveva effettuato fino a quel momento, che erano risultati prima positivi e poi negativi. L’imprenditore aveva affermato che “sta succedendo qualcosa di estremamente fasullo”, ma secondo molti i risultati contrastanti sarebbero dettati dal tipo di test effettuato, ovvero quello antigienici, che non sono accurati come il tampone molecolare.