Elon Musk 'professore di meme', tra sito ufficiale, Twitter e problemi legali

Elon Musk è probabilmente uno dei CEO più strani della storia (John McAfee permettendo). Tra i mille "progetti folli" dell'eccentrico imprenditore a capo di SpaceX, troviamo anche quello legato ai meme, che sta portando avanti tramite molteplici canali.

Su tutti, il sito ufficiale dedicato ai meme che Musk ha registrato all'inizio dell'anno. Il dominio Stankmemes è stato reso funzionante e al momento include unicamente il noto meme "Stonks". Tuttavia, mentre si prepara ad aggiungere ulteriori contenuti al nuovo progetto, il CEO di SpaceX sta facendo da "professore di meme" su Twitter. In che modo? Musk possiede uno dei 100 profili Twitter con più follower (si piazza poco dietro Kylie Jenner, per intenderci) e quindi ogni meme condiviso dall'imprenditore diventa subito virale sulla piattaforma.

Musk però non si limita a utilizzare i meme come fonte di divertimento, ma spesso sfrutta questo mezzo per lanciare frecciatine alle realtà che non gli piacciono. Infatti, vi ricordiamo che il CEO di SpaceX è già finito più volte nei guai per via dei suoi tweet e quindi deve stare piuttosto attento a ciò che pubblica sulla piattaforma. Per questo motivo, Musk sembra aver trovato il modo per non finire in problemi legali e continuare a dire ciò che pensa: i meme, per l'appunto.

Ad esempio, recentemente la rivista J.D. Power ha pubblicato uno studio che afferma che la guida assistita delle Tesla possa rendere "frustrati e confusi" gli automobilisti. Ebbene, Musk non ha ovviamente potuto scrivere direttamente ciò che pensa in merito a questa affermazione, ma ha utilizzato un meme per farlo. Insomma, il CEO di SpaceX sembra aver trovato una scappatoia per continuare a usare Twitter senza problemi.

Oltre a questo, Musk ha anche partecipato al format "Meme Review" di PewDiePie, che al momento in cui scriviamo conta oltre 24 milioni di visualizzazioni su YouTube.