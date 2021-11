Elon Musk ha un profilo su Facebook? No, è una truffa a base di Bitcoin

Elon Musk è uno degli "influencer" più importanti nel mondo delle criptovalute, tanto che un suo solo tweet ha fatto guadagnare miliardi di dollari a Dogecoin nel giro di pochi minuti, alcune ore fa. Per questo, ogni profilo social di Musk viene attentamente monitorato da chi lavora nel mondo crypto.

Solitamente Musk utilizza Twitter come social di riferimento, ma nella giornata di ieri era apparsa su Facebook una pagina verificata a suo nome. Facebook, infatti, aveva garantito la famosa "spunta blu" ad una pagina dal nome di "Elon Musk" seguita da ben 153.000 persone sulla piattaforma, facendo pensare che si trattasse davvero del CEO di Tesla e SpaceX.

In realtà, invece, la faccenda è stata tutta un errore di Facebook, che ha attribuito erroneamente il profilo "verificato" ad una pagina specializzata in truffe con i Bitcoin che usava il nome di Musk per fingersi credibile al pubblico. Nella sezione "about" della pagina, comunque, era possibile leggere che "Questa è una fanpage, che carica i suoi tweet e altri suoi contenuti". Inoltre, dalla sezione Trasparenza di Facebook emerge che la pagina era "based in Egypt", e non negli Stati Uniti come il vero Elon Musk.

La pagina è stata creata nel 2019, ma finora ha postato solo 11 contenuti: per la maggior parte si trattava di tweet di Musk, ma l'ultimo era un giveaway di Bitcoin piuttosto sospetto, al quale molti hanno preso parte fidandosi del "verificato" posto da Facebook sull'account. D'altro canto, il procedimento di verifica del social network richiede ai possessori della pagina di inviare all'azienda una copia del proprio documento d'identità o del passaporto.



Le segnalazioni hanno infine imposto a Facebook di oscurare la pagina. Intanto, il vero Elon Musk potrebbe avere un patrimonio di 300 miliardi di Dollari, diventando uno degli uomini più ricchi della storia.