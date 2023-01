Elon Musk promette per l'ennesima volta che Starship prenderà il volo 'presto'

Starship è il nome della prossima nave spaziale di ultima generazione, che porterà gli esseri umani sulla Luna e su Marte, della compagnia di Elon Musk, SpaceX. Il miliardario, che recentemente ha battuto un record negativo, ha promesso che l'astronave sarà lanciata per la prima volta entro il giro di pochi mesi.

"Il team sta effettuando una serie di test prima del primo test di volo di Starship nelle prossime settimane", ha twittato la società sul social network di proprietà di Musk. Gli addetti ai lavori attualmente stanno costruendo la torre di lancio completamente riutilizzabile progettata per trasportare fino a 100 tonnellate di carico nell'orbita terrestre bassa.

Anche se SpaceX avesse pronto il razzo domani, non potrebbe comunque lanciarlo a causa di un motivo di natura burocratica. La compagnia spaziale privata sta ancora lavorando con la Federal Aviation Administration per trovare una licenza di lancio. Senza quest'ultima non può avviare i motori per effettuare i test.

La FAA ha scoperto che le attività della nave spaziale di SpaceX non avevano "alcun impatto significativo" sull'ambiente circostante, ma ha richiesto lo stesso alla società di apportare più di 75 modifiche per garantire che non cambiasse registro. Abbiamo sentito spesso negli ultimi tempi le promesse di Elon Musk, ma questa volta il lancio potrebbe essere reale davvero tra pochi mesi.

D'altronde tra non molto il veicolo spaziale dovrà portare un miliardario intorno al nostro satellite.