Elon Musk pronto ad acquistare Twitter: già presentata l'offerta, affare da 43 miliardi

La rinuncia di Elon Musk al posto nel cda di Twitter aveva lasciato ipotizzare uno scenario di questo tipo, che evidentemente si è concretizzato. Il CEO di SpaceX e Tesla infatti è pronto alla scalata e come spiegato da Twitter ha presentato un’offerta per acquistare il social network.

Come riportato da Bloomberg, il sudafricano è pronto a pagare 54,20 Dollari per azione in contanti, il che rappresenta una cifra del 54% più elevata rispetto al prezzo di chiusura del 28 Gennaio 2022, per un valore complessivo da 43 miliardi di Dollari, superiore rispetto all'attuale valutazione di 37 miliardi di Dollari. Dopo la pubblicazione della notizia, le azioni della compagnia sono schizzate ed il titolo ha guadagnato il 18% nelle contrattazioni.

Musk ha definito l’offerta “migliore e definitiva”, ed ha spiegato che è pronto a sbloccare tutto il potenziale straordinario del social network.

Non è chiaro quando arriverà la risposta da parte della dirigenza di Twitter, ma un affare di questo tipo per Musk è perfettamente sostenibile visto il suo patrimonio da oltre 260 miliardi di Dollari che lo rendono l'uomo più ricco del mondo nel Bloomberg Billionaires Index.



Elon Musk è il principale azionista di Twitter, dopo aver acquistato il 9,2% della compagnia qualche settimana fa.