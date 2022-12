Elon Musk pronto a lanciare Twitter Coin? In rete trapela già il logo

L’interesse di Elon Musk nei confronti delle criptovalute non è cosa nuova, ma secondo quanto emerso da alcuni leaker il nuovo CEO di Twitter starebbe al lavoro su “Twitter Coin”, un nuovo token per cui avrebbe già disegnato il logo.

Il blogger ed utente Jane Mchung Wong ha pubblicato sul proprio account ufficiale un messaggio con tanto di screenshot del presunto logo di Twitter Coin. Pochi minuti dopo la pubblicazione, il tweet di Wong è stato impostato come “privato”, un chiaro sintomo secondo molti di come il tutto corrisponda alla realtà.



Wong successivamente ha anche rivelato in un altro tweet che la compagnia guidata da Elon Musk potrebbe implementare i pagamenti con le criptovalute nel prossimo futuro, ed un leak di un’API di Twitter mostra una selezione di token nelle impostazioni nascoste del pannello “Suggerimenti”.



Quest’ultimo aspetto non è nuovo e già diverse settimane fa Elon Musk aveva annunciato che Twitter consentirà l’invio e ricezione di criptovalute, ma non era sceso nei dettagli. Evidentemente però la funzione è già in fase di sviluppo e nel corso dei prossimi mesi potrebbe debuttare in via ufficiale. Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero esserci novità. Appare però quanto mai chiaro che il nuovo Twitter di Musk si focalizzerà sempre più sulle criptovalute.