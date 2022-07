Elon Musk pronto a rinunciare all'acquisto di Twitter: il Post ne è sicuro

Un nuovo rapporto del Washington Post, che cita alcune fonti anonime vicine alla questione, si dice certo del fatto che Elon Musk starebbe cercando una via d’uscita per rinunciare all’acquisto di Twitter.

Nella fattispecie, il Post riferisce che nel corso delle prossime settimane assisteremo ad un “cambio di direzione della squadra di Musk” nei confronti dell’affare da 44 miliardi di Dollari. L’autorevole giornale spiega anche che nelle ultime settimane l’uomo più ricco del mondo ed i suoi collaboratori avrebbero spostato le attenzioni verso altri affari, ed avrebbero smesso di discutere dei possibili finanziamenti per completare l’operazione.

Alla base del ripensamento, che però ancora non è stato finalizzato, ci sarebbero dei dubbi riguardo il numero di bot presenti sul sito. E’ notizia di qualche settimana fa che Elon Musk ha chiesto a Twitter altri dati sui bot, in quanto ha evidentemente ritenuta insufficiente la risposta ricevuta dai dirigenti di Twitter. Gli accordi preliminari siglati tra le parti prevedono una clausola da 1 miliardo di Dollari, che dovrebbe sborsare Musk per liberarsi dell’accordo, ma è chiaro che qualora ciò dovesse avvenire i legali farebbero di tutto per appellarsi a qualche postilla inserita nei contratti.

E’ certo però che una decisione di questo tipo potrebbe scuotere nuovamente il mercato, dal momento che si è molto parlato dell’affare negli ultimi mesi.