Elon Musk ai propri follower su Twitter: investite nelle azioni di Gamestop

Mentre continua la ricerca di un social media manager, Elon Musk continua a dispensare consigli ai propri follower. In particolare, un tweet pubblicato la scorsa notte si intreccia con la catena di negozi Gamestop.

Musk, come mostriamo nel tweet presente in calce, ha indirettamente consigliato ai propri follower di investire sulle azioni di Gamestop, che negli ultimi tempi hanno registrato un'importante crescita di valore in borsa.

Secondo le analisi effettuate da alcuni esperti, il prezzo di un singolo titolo Gamestop è cresciuto negli ultimi tempi del 451% e nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 147,98 Dollari.

Le ragioni sarebbero da ricercare nel fenomeno del così detto "Reddit Army" che, come suggerisce il nome, ha visto protagonista un gruppo di Reddit che ha dato il via ad una serie di operazioni in sequenza. Musk infatti nel tweet cita proprio il gruppo WallStreetBets. Secondo molti però questo incredibile incremento del valore del titolo coinciderà con un prevedibile crollo, ed infatti alcuni hanno paragonato il fenomeno a quello delle criptovalute che sono famose proprio per l'elevata volatilità dei prezzi.

Gamestop da qualche anno sta attraversando una grave crisi e già a fine 2019 aveva annunciato la chiusura di 200 negozi. Chissà che questo rally in borsa non possa consentire alla catena di risollevarsi.