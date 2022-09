Elon Musk ci prova ancora: vuole terminare l'accordo con Twitter con una lettera

Mentre il processo tra Twitter e Elon Musk rischia di prendere una deriva "politica" con le testimonianze del whistleblower Peiter Zatko, arriva oggi la notizia che il CEO di Tesla avrebbe nuovamente provato a svincolarsi dall'acquisto di Twitter con una lettera inviata venerdì all'azienda.

La lettera è la terza inviata da Elon Musk a Twitter dall'inizio della controversia legale tra le due parti, che riguarda in larghissima parte il numero di bot realmente presenti su Twitter. La lettera, inviata alla Chief Legal Officer di Twitter Vijaya Gadde, spiega che Twitter avrebbe violato l'accordo con Elon Musk pagando una cifra milionaria a Peiter Zatko perché questi non facesse dichiarazioni prima del completamento dell'acquisto della piattaforma da parte del miliardario sudafricano.

Invece, Zatko si è scagliato contro Twitter a fine agosto, accusando l'azienda di aver ingannato gli utenti e di aver mentito sul numero di bot effettivamente presenti sul suo social network, oltre che di avere delle pratiche di cybersecurity poco efficienti e potenzialmente pericolose. Musk ha già chiesto a Zatko di testimoniare durante il processo, ma viste le ultime rivelazioni del whistleblower sembra essere convinto di avere la vittoria in pugno, tanto da proporre a Twitter di terminare i loro accordi senza alcun processo, in via del tutto privata.

In effetti, la situazione per Twitter si fa ora piuttosto complessa: a luglio, l'azienda è stata accusata di aver falsificato il numero di bot sulla sua piattaforma social minimizzando le stime fornite a Elon Musk nella fase di finalizzazione dell'acquisto, mentre la scorsa settimana il Wall Street Journal ha scoperto che l'azienda avrebbe pagato 7 milioni di Dollari a Peiter Zatko prima che questi lasciasse l'azienda per evitare che le sue rivelazioni diventassero pubbliche.

Date le novità degli ultimi mesi, è possibile che Elon Musk si senta estremamente fiducioso e creda di poter vincere facilmente il processo contro Twitter: per questo, il miliardario avrebbe chiesto all'azienda, che ormai naviga in cattive acque in termini di reputazione, di risolvere la questione con la semplice terminazione degli accordi stipulati ad aprile senza il pagamento della penale miliardaria prevista per il ritiro di una delle due parti dall'acquisizione.