Elon Musk prova a convincere il board di Twitter e Dogecoin vola sul mercato

Mentre Elon Musk è a un passo da Twitter, per un'acquisizione a dir poco storica della piattaforma blu sotto l'egida del miliardario sudafricano, anche Dogecoin sembra raccogliere i frutti delle notizie delle ultime ore.

Infatti, mentre il mercato è forte flessione in attesa dei risultati finanziari del primo trimestre, DOGE si conferma l'eccezione alla regola insieme a poche altre criptovalute in controtendenza rispetto al grosso delle monete digitali.

Un mercato in profondo rosso, con Bitcoin che torna sotto i 39mila dollari ed Ethereum sotto i 3000, in cui Dogecoin piazza uno strabiliante +14% sul valore di scambio per singolo token, attualmente commerciato a 0.1506 dollari, stando ai dati di CoinMarketCap.

Il Market Cap della memecoin più apprezzata da Elon Musk è pari a oltre 20 miliardi, rientrando con forza all'interno della top 10 del mercato per capitalizzazione complessiva.

Un altro risultato che stride rispetto ai giganti della blockchain è ApeCoin. La criptovaluta annunciata per il Bored Ape Yacht Club, lanciata sul mercato solo da qualche settimana, è tornata a correre e attualmente, con i suoi 18 dollari per token, si piazza al 29esimo posto in classifica con una crescita del +7% e una capitalizzazione di mercato totale che al momento ha superato i 5 miliardi di dollari, nonostante i recenti attacchi hacker subiti dai profili ufficiali di BAYC.