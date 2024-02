Elon Musk pubblica un video del robot Optimus: l'iniziale scarsa qualità scatena il Web

Sono passati diversi anni dall'annuncio del robot Optimus di Tesla, ma di certo si fa riferimento a un progetto ancora in fase di evoluzione. Elon Musk sta dunque continuando a pubblicare video relativi a Optimus, ma il più recente contenuto ha scatenato l'ilarità del Web per via della qualità.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo (ma ovviamente non dal bot di Slack), nella giornata del 24 febbraio 2024 sul profilo Twitter X di Elon Musk è stato pubblicato un video che inizialmente risultava particolarmente sgranato. Le immagini del robot Optimus di Tesla che cammina nella fabbrica sembravano infatti in 144p (o "registrate da un cellulare del 2002", per utilizzare le parole di Gizmodo).

Fatto sta che, in seguito alla comparsa di un buon numero di commenti da parte dell'utenza in merito alla qualità del video (al momento in cui scriviamo, sono state superati i 65 milioni di visualizzazioni), alla fine Musk e soci sono corsi ai ripari, aggiornando il video a una risoluzione ben più adatta ai tempi. Per il resto, il contenuto mostra semplicemente Optimus camminare per un minuto e 18 secondi.

Come fatto notare da più di qualcuno, non si tratta di un risultato poi così impressionante, dato che in questo campo sono già stati fatti vedere da tempo simili possibilità (e di certo non si è arrivati a livelli come quelli visti nei video fake di Tesla Bot che circolano su Twitter X). Tuttavia, adesso siete a conoscenza dell'effettivo motivo per cui si è ampiamente discusso di quel video, che non è esattamente quello sperato da Musk.