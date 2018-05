Elon Musk: pubblicheremo i dati sulla sicurezza dell'Autopilot di Tesla

Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali relativi al Q1 2018, per Tesla ed il suo amministratore delegato Elon Musk è stato tempo di annunci. Il CEO, nella fattispecie, nel corso della conference call tenuta con gli investitori ha annunciato che la società pubblicherà rapporti trimestrali sulla sicurezza dell'Autopilot.

Al momento ancora non è noto su cosa si concentreranno questi rapporti, ma la decisione è stata quasi obbligata dopo le recenti polemiche che si sono scatenate intorno alla sicurezza della funzione, oltre che in termini di trattamento dei dati personali da parte del software.

Musk ha sottolineato che "le statistiche in nostro possesso sono inequivocabili e mostrano che l'Autopilot migliora la sicurezza di guida", ed attraverso i rapporti che la compagnia metterà a disposizione del pubblico, gli utenti "saranno in grado di rendersi conto del livello di sicurezza di Autopilot", oltre che capire se sta migliorando o peggiorando.

Quantificare il livello di sicurezza della propria piattaforma, però, per Tesla non è stato facile. Musk infatti ha sottolineato che la propria compagnia si è affidata ai dati rilasciati dal governo degli Stati Uniti sugli incidenti stradali, secondo cui l'Autopilot sarebbe in grado di ridurli del 40 per cento. Tale dato è frutto di un'indagine tenuta dall'amministrazione per la sicurezza stradale sulla morte di Joshua Brown, che stava usando il pilota automatico quando la sua Model S si schiantò con il rimorchio di un trattore.

Musk nella conference call si è anche duramente scagliato contro le notizie pubblicate dai media, che secondo lo stesso trarrebbero dei benefici in termini di click dalla pubblicazione di articoli riguardanti le morti provocate dalle vetture basate sull'Autopilot. A tal proposito, il CEO ha sottolineato come a livello mondiale ci siano 1,2 milioni di decessi automobilistici all'anno, ma i media preferiscono parlarne solo quando si tratta delle tecnologie a guida autonoma in quanto gli permettono di ottenere più letture.

E' probabile che i rapporti andranno proprio a fare chiarezza sulle morti ed il reale livello di sicurezza dell'Autopilot, allo scopo di sgonfiare quei titoli definiti "ingannevoli e forvianti" dallo stesso CEO.

Riguardo una flotta di veicoli completamente autonoma, definita da Musk come un mix di "Uber, Lyft ed AirBnB", probabilmente debutterà entro la fine del prossimo anno, in quanto Tesla ha ancora bisogno di migliorare le funzionalità di auto guida per le vetture.

Sempre riguardo l'Autopilot, Musk ha affermato che l'utilizzo generale è in aumento, nonostante i rapporti della stampa che secondo il CEO potrebbero scoraggiarne l'uso.