Elon Musk punta sempre più sulle criptovalute: le Tesla si possono acquistare in Bitcoin

Elon Musk è un sostenitore appassionato delle criptovalute, ed in particolare di Dogecoin, ma negli ultimi tempi ha anche lanciato messaggi importanti verso il Bitcoin, su cui ha puntato la sua società Tesla con un maxi acquisto da 1,5 miliardi di Dollari. A dimostrazione di ciò, arriva un importante annuncio per gli utenti americani.

Tramite un tweet, infatti, l'imprenditore ed amministratore delegato sudafricano ha annunciato che da oggi è possibile acquistare una Tesla pagando in Bitcoin. Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che anche altre società hanno deciso di sposare lo stesso metodo di pagamento, ma è indubbio che l'esposizione mediatica di Musk potrebbe provocare un nuovo rally per la criptovaluta che nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a 55mila Dollari.

Musk ha anche precisato che "Tesla utilizza un suo software interno ed open source per gestire le operazioni", ed "i Bitcoin ricevuto dai pagamenti saranno mantenuti come tali e non convertiti in valuta flat". Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante in quanto dimostra come il produttore di veicoli elettrici intenda puntare sulla criptovaluta.

Al momento la possibilità è disponibile solo negli Stati Uniti, ma il CEO ha già annunciato che entro la fine dell'anno sarà disponibile anche sul mercato internazionale.