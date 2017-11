Elon Musk punta a portare i tunnel sotterranei per il trasporto anche a Chicago

Elon Musk , si sa, quando presenta i propri progetti è in grado di tenere incollati allo schermo milioni di persone, in quanto sa essere molto convincente. Tra i più interessanti figura anche Boring , il mezzo di trasporto dell'omonima società che prevede l'utilizzo di tunnel sotterranei.

Tunnel sotterranei che il fondatore di Tesla ci ha più volte mostrato su Instagram e Twitter, e che attualmente sono in fase di test sotto i quartieri generali della compagnia.

A quanto pare, però, un'altra grossa metropoli starebbe pensando di adottare questo sistema di trasporto.

il sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, infatti, sta prendendo in considerazione l'ipotesi di creare un tunnel sotterraneo tra l'aeroporto O'Hare ed il centro città, per facilitare ulteriormente il collegamento tra due delle zone più trafficate della città.

L'amministratore delegato della Boring Company, Elon Musk, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato che i suoi collaboratori presenteranno ad Emanuel una proposta di progetto, che vedrà la presenza dei così detti "Pods" elettrici che viaggiano nei tunnel sotterranei.

Musk ha già delineato la sua visione per una rete di tunnel sotterranei a Los Angeles, in cui le automobili saranno parcheggiate su una sorta di slitta ad alta velocità che le trasporterà all'interno della rete di binari.

Le attenzioni sono ora rivolte verso Chicago, in cui il governo cittadino spera di costruire questa rete senza alcun costo contribuenti, garantendo al vincitore del servizio molti soldi per la gestione delle infrastrutture.

Il professor David Bailey, parlando alla Aston Business School, non ha risparmiato gli elogi per Musk, che è stato definito "un visionario che ha tutte le potenzialità per cambiare il mondo. Sta cercando di portare avanti un sacco di progetti e siamo curiosi di vederli all'opera. Alcune delle cose che sta sviluppando sono così tecnologicamente avanzate, che in molti si pongono dubbi sulla loro fattibilità".