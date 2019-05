Elon Musk raddoppia: SpaceX sta costruendo una seconda Starship

Sono passati pochi mesi da quando Elon Musk, sul proprio account Twitter ha mostrato la prima Starship assemblata, ma a quanto pare la sua compagnia specializzata in viaggi spaziali sta già guardando oltre.

Lo stesso amministratore delegato, dopo che il sito web NASASpaceFlight.com aveva pubblicato una fotografia di una seconda Starship, ha confermato su Twitter che SpaceX ha ufficialmente cominciato la fase di assemblaggio di un secondo razzo nello stabilimento di Cape Canaveral, in Florida.

Il sudafricano ha anche precisato che "SpaceX sta portando simultaneamente avanti questi progetti" per capire quale sia la posizione ideale per un lancio. In ballo infatti c'è il sito di Boca Chica, nel Texas, ed appunto quello di Cape Canaveral.

E' chiaro che una spiegazione ancora più logica potrebbe essere rappresentata dal fatto che SpaceX punta a dominare il settore del turismo spaziale raddoppiando i propri sforzi. due razzi Starship pronti per l'uso infatti metterebbero la società di Elon Musk davanti a qualsiasi altro competitor, in un mercato che mai come negli ultimi tempi è aumentata la concorrenza. Di recente infatti l'amministratore di Amazon, Jeff Bezos, ha svelato Blue Moon, il lander che dovrà portare gli umani sulla Luna.

La giornata di oggi sarà molto importante per SpaceX, che manderà in orbita i primi sessanta satelliti della costellazione Starlink a bordo di un razzo Falcon 9.