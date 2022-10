Elon Musk, rally di DOGE dopo l'acquisto di Twitter: +100% in poche ore

L'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha decisamente monopolizzato il web nelle ultime giornate. Curiosamente, questo evento sembra aver avuto strascichi anche nel mercato delle criptovalute: sono solo coincidenze?

Se diamo uno sguardo ai recenti movimenti nella top 10 del mercato crypto (Fonte: CoinMarketCap), si scopre che nelle ultime ore DOGE ha subito un rally impressionante, piazzando un +117% nei sette giorni e in continua salita se si guarda al +22% giornaliero.

Attualmente, un Dogecoin si scambia a 0,12 dollari, per un market cap di quasi 17 miliardi. Cifre impressionanti, che hanno consentito alla memecoin di saltare a pié pari Solana e Cardano in classifica.

Ma cosa c'è di vero nell'associazione tra questa crescita di Doge ed Elon Musk? Praticamente tutto.

Nelle ore immediatamente successive all'acquisizione di Twitter, infatti, il miliardario sudafricano ha promesso di consentire i pagamenti per le funzionalità premium della piattaforma dei cinguettii, alias Twitter Blue, proprio in DOGE, generando un fermento non di poco conto nella community crypto.

Nelle scorse ore, anche Charles Hoskinson si era espresso in merito alla memecoin, invitando Dogecoin a diventare sidechain di Cardano in maniera totalmente gratuita, Smart Contract inclusi nel pacchetto. Non è da escludere che anche questa notizia abbia influito sull'entusiasmo generatosi intorno all'adorabile cagnolino virtuale.