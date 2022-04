Elon Musk 'rappa' in faccia alla SEC sui suoi tweet citando Eminem

"Guess who's back?", sarebbe proprio il caso di dirlo, dato che nella sua ultima risposta di fuoco alla SEC, Elon Musk ha citato nientemeno che il gigante del rap di Detroit. Ma, come sempre, facciamo un passo indietro.

Solo qualche giorno fa, infatti, la SEC avrebbe avanzato per l'ennesima volta la proposta di far controllare i tweet di Musk prima della loro pubblicazione, una sorta di pre-approvazione che dovrebbe impedire all'uomo di pubblicare di proposito informazioni in grado di influire sull'andamento del mercato azionario, in particolar modo di Tesla.

Dopo un primo round costato caro al patron del gigante delle auto elettriche, tradotto poi in un pagamento di 40 milioni alla SEC per i tweet di Musk, l'eccentrico miliardario ha voluto rispondere per le rime all'ultima "proposta" dell'ente regolativo statunitense.

Per farlo, si è affidato proprio alle rime di Eminem, riprendendo alcuni degli iconici versi di "Without Me". Nelle sue ultime memorie difensive, infatti, Musk ha scritto "The [SEC] won't let me be or let me be me so let me se / They tried to shut me down . . .", provando a fare un parallelismo tra l'atto di accusa mosso da Eminem nei confronti della FCC, la commissione per le comunicazioni, con la sua diatriba giudiziaria con la SEC.